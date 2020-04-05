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LTA’den dev yardım

İskoçya ve Galler Tenis Federasyonları’yle birlikte görüşen İngiltere Tenis Federasyonu; teklerde 101 ile 750. ve çiftlerde 101 ile 250.

05.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:04
LTA’den dev yardım
İskoçya ve Galler Tenis Federasyonları’yle birlikte görüşen İngiltere Tenis Federasyonu; teklerde 101 ile 750. ve çiftlerde 101 ile 250. sıralar arasında bulunan İngiliz oyunculara, Wimbledon’da görevli olması planlanan çalışanlara, İngiliz eğitmenlere ve resmî tenis merkezlerine yardım etmek için 20 milyon Sterlin değerinde fon hazırladı.

Kurulun İcra başkanı Scott Lloyd konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Şu dönemler önceliğimiz tabii ki insan sağlığı ve koronavirüsün yok olması. Fakat bu dönem, yalnızca koronavirüs aracılığıyla değil farklı şekillerde de insanların hayatlarını zora sokabiliyor. Britanya olarak biz, kendi tenisimizi korumak adına bir yardım paketi hazırladık.”


“Bildiğiniz gibi Wimbledon, birkaç gün önce iptal edildi. Bu durumdan onlarca görevli, sporcu ve antrenör olumsuz etkilenecek. Çünkü bütün bir aylık gelirini bu gibi organizasyonlara bağlayan insanlar var. Hükümet paketinin getirdiği destek ve federasyonlar olarak bizler, üzerimize düşen maddi yardımı yapacağız. Hem şu anki oyuncularımız, antrenörlerimizi ve çalışanlarımızı korumak hem de geleceğin tenis yıldızlarını yetiştirmeye devam etmek için bunu yapıyoruz.”

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: İngiltere, Galler, Tenis, Spor
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