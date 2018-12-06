Ltso'da İndirim Protokolleri İmzalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:02



06 Aralık 2018 Perşembe 11:02

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), PTT ve özel bir hastane ile indirim protokolü imzaladı.LTSO Başkanı İlhami Cebelli, imzalanan protokollerin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerine en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.PTT ile imzalanan protokol kapsamında üyelerin PTT'nin Lüleburgaz şubesinden yüzde 60 özel indirimden faydalanacağını ifade eden Cebelli, oda üyelerinin daha fazla firmadan indirim alabilmeleri için firmalarla görüşmeler sağladıklarını belirtti.Odadan temin edilecek üye kimlik kartı ile protokol imzalanan firmaların indirimlerinden faydalanılabileceğini aktaran Cebelli, imzalanan protokollerin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.