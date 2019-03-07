Ltso'dan İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı

Lüleburgaz
Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli, tüm işverenlerin "İstihdam Seferberliği"ne destek olmasını istedi.
Cebelli, oda binasında Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Var ile basın toplantısı düzenledi.
"İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında işverenlere uygulanan desteklerle ilgili bilgi veren Cebelli, tüm işverenlerin seferberliğe destek olması için çağrıda bulundu.
Cebelli, TOBB Türkiye Ekonomi
Şurası'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmasının ardından "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği başladığını söyledi.
İşverenlere istihdam konusunda 8 farklı başlıkta teşvik imkanı sunulduğunu aktaran Cebelli, "İşverenlerimiz İstihdam Seferberliği 2019'a katılsın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalansın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işlerini geliştirsinler, hem ekonominin büyümesine daha fazla katkıları olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan olsunlar." diye konuştu.
Borsa Başkanı Var da teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA