Luan'ın Ituano FC'ye Attığı Gol
2020 Campeonato Paulista maçında Corinthiansi evinde Ituano FC'yi ağırladı. Corinthians atağında ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Luan, Ituano savunması ve kalecisini mağlup ederek 1-1 sonuçlanan maçın skorunu belirliyor.
17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
2020 Campeonato Paulista maçında Corinthiansi evinde Ituano FC'yi ağırladı. Corinthians atağında ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Luan, Ituano savunması ve kalecisini mağlup ederek 1-1 sonuçlanan maçın skorunu belirliyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Spor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Spor
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Spor
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Spor
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Spor
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Spor
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı