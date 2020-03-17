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Luan'ın Ituano FC'ye Attığı Gol

2020 Campeonato Paulista maçında Corinthiansi evinde Ituano FC'yi ağırladı. Corinthians atağında ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Luan, Ituano savunması ve kalecisini mağlup ederek 1-1 sonuçlanan maçın skorunu belirliyor.

17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
2020 Campeonato Paulista maçında Corinthiansi evinde Ituano FC'yi ağırladı. Corinthians atağında ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Luan, Ituano savunması ve kalecisini mağlup ederek 1-1 sonuçlanan maçın skorunu belirliyor. Luan'ın Ituano FC'ye Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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