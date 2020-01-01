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Lübnan 2020'ye "devrim" sloganlarıyla girdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yılbaşı kutlaması için toplanan binlerce Lübnanlı Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşların şarkılar söyleyerek devrim sloganları atması Yeni yılın ilk dakikalarının kutlanması Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce kişi, "Yılbaşı Devrimi" adı altında yeni...

01.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:49
'ın başkenti 'ta yılbaşı kutlaması için toplanan binlerce Lübnanlı
Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşların şarkılar söyleyerek devrim sloganları atması
Yeni yılın ilk dakikalarının kutlanması
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce kişi, " Devrimi" adı altında yeni yıl kutlaması yaptı.
Her sene sokak ve caddelerin bir ay önceden süslenmeye başladığı Lübnan'da, 17 Ekim'den beri süren protesto gösterileri nedeniyle bu yıl yapılan hazırlıklar daha düşük düzeyde kaldı.
Başbakan Saad el-Hariri'yi 29 Ekim'de istifa etmek zorunda bırakan ve bağımsız teknokratlardan oluşan yeni hükümetin kurulması talebiyle hala eylemlerini sürdüren Lübnanlılar, yeni yıla başkent Beyrut'un göbeğinde yer alan Şehitler Meydanı'nda "Yılbaşı Devrimi" adı altındaki kutlamayla girdi.
Yeni yılı kutlamak üzere akşamın erken saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, şarkılar söyleyerek devrim sloganları attı.
Bu arada ülke genelinde ve özellikle de başkent Beyrut'taki meydanlarda güvenlik güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra sivil savunma birimleri ile itfaiye ekipleri de hazır bulundu.
Lübnan 2020'ye

Yılbaşı, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA


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