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Lübnan askerinden yol ortasındaki eylemciye orantısız güç

Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan eylemler devam ederken, askerler yolda gösteri düzenleyerek trafiği engelleyen 7 kişiyi orantısız güç kullanarak gözaltına aldı.

13.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:06
'da 17 Ekim'de başlayan eylemler devam ederken, askerler yolda gösteri düzenleyerek trafiği engelleyen 7 kişiyi orantısız güç kullanarak gözaltına aldı.
Lübnan'da iletişim ağlarına yönelik vergilerin arttırılması ile 17 Ekim'de ülke çapında eylemler patlak vermişti. Kısa süre içinde yolsuzluk karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler devam ederken Lübnan askeri, eylemcilere orantısız güç kullandı. Jal Eldib bölgesinde yol ortasında protesto gösterisi düzenlemek isteyen 7 kişi trafiği engelleyince askerin sert müdahalesine maruz kaldı. Orantısız güç kullanarak yol ortasında darp ettiği 7 göstericiyi gözaltına alan asker, 7 kişiyi Sarba kasabasında bulunan kışlaya götürdü.
(İHA)
Lübnan askerinden yol ortasındaki eylemciye orantısız güç

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA


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