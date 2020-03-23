Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor - Haberler

Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor

Lübnan, Birleşik Arap Emrlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

23.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:54
Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor
Lübnan , Birleşik Arap Emrlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemler aldıklarını açıkladı.
Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında Suriyeli mültecilerin kaldığı 72 kampı sterilize ettikleri belirtildi.
Açıklamada, Bekaa ve Cebel-i Lübnan kentlerinin yanı sıra ülkenin güney ve kuzey bölgelerinde polislerin, söz konusu mülteci kamplarını dezenfeksiyon işlerini belediyelerin koordinasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürüttüğü aktarıldı.
Mülteci kamplarında yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin ülkenin bütün bölgelerinde gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun halk ve mülteciler tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
BAE
BAE haber ajansı WAM'a göre, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ay boyunca tüm kiralık emlakların tahliyesi konusundaki davaların askıya alınması, banka hesaplarına, araçlara el konulmasının durdurulması talimatı verdi.
Ayrıca BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin "tüm ticaret ve alışveriş merkezlerini, balık, sebze ve et satışı yapılan açık pazarları kapatmaya" kararı aldığı kaydedildi. 48 saat sonra yürürlüğe gireceği ve iki hafta süreceği belirtilen kararın gerekirse uzatılabileceği ifade edilen açıklamada, bakkal, süpermarketler ve eczanelerin karar kapsamında olmadığı belirtildi.
Açıklamada, restoranların da müşteri kabul edemeyeceği, sadece eve sipariş hizmeti verebileceği vurgulandı.
Ürdün
Ürdün Hükumet Sözcüsü Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuraya kadar süreceğini ifade etti.
Adayile, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların evlerine ihtiyaçları olan malzemelerin ulaştırılacağını, fırınların ve eczanelerin doğrudan müşteriye satış yapmayacağını söyledi.
Ürdün Çalışma Bakanı Nidal Katamine, ekmeklerin belediyeler ve büyük şirketler aracılığıyla evlere dağıtılacağını kaydetti.
Ktamine, dağıtımın ekmek, su, ilaç, bebek maması, gaz gibi maddelerle sınırlı olacağını vurguladı.
Bahreyn
Bahreyn'de tüm camilerde bugünden itibaren cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Bahreyn, Lübnan, Ürdün, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye’ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi Haberler
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var
Bakan Koca ’Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Haberler
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi

Son Dakika Güncel Haberleri

FLAŞ - Haber ESENYURT'TA YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI - Haber FLAŞ - Haber Kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu - Haber Elazığ'da duvara çarpan servis minibüsündeki 9 işçi yaralı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading