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Lübnan Başbakanı Hariri GKRY lideri Anastasiadis ile telefonda görüştü

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü.

20.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:56 Lübnan Başbakanı Hariri GKRY lideri Anastasiadis ile telefonda görüştü
Başbakanı Saad el-Hariri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü.
Lübnan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hariri ile Anastasiadis'in, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerini ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da bugün Beyrut'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale ile gerçekleştirdiği görüşmede, Lübnan karasularına yönelik ihlallere tepkisini ifade etmişti.
İsrail için Akdeniz'de faaliyet gösteren Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal ettiğine işaret eden Avn, "Yunan gemisinin, münhasır ekonomik bölgemizdeki karasularımıza girmesi Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler'den gerekli soruşturmayı yapmasını istedik." ifadelerini kullanmıştı.

Nikos Anastasiadis, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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