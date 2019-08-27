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Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovile ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

27.08.2019 14:17 Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovile ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Hariri, görüşmede İrsail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların tehlikeli ve son yıllarda istikrarı sağlayan 1701 kararın ihlali olduğunu nitelendirdi.

Hariri, "Ülkemdeki gerginliğin azaltılmasında Rusya'nın rolüne güveniyor ve İsrail'in ülkemin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiği konusunda tutumuz net" dedi.

İsrail Suriye, Lübnan ve Irak'ta 3 saldırı gerçekleştirmişti. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Lübnan, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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