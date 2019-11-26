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Lübnan Başbakanı Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümeti kurmak istemediğini açıkladı.

26.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:52Lübnan Başbakanı Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor
Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümeti kurmak istemediğini açıkladı.
Hariri yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlerin taleplerini karşılayacak ve Lübnan kadınına ayrıcalıklı bir konum sağlayacak bir hükümetin ben değil bir başkası tarafından kurulması doğrultusunda hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başbakan Hariri, konuya dair tüm gerçekleri bilenlerin ise kamuoyunu yanılttığını savunarak, söz konusu tarafların, hükümetin kurulamamasının sorumluluğunu kendisine yüklemek amacıyla bu tutumu sergilediklerini kaydetti.
Hariri, ayrıca Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hükümeti kuracak yeni bir başbakan tayin etmek için bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Hükümeti istifaya götüren gösteriler
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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