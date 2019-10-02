Haberler » Magazin » Haber

Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, bikini modelinin hesabına 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı

Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, 2013 yılında 20 yaşındaki bikini modeli Candica Van Der Merwe'nin hesabına 16 milyon dolar havale etti. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı.

02.10.2019 11:55

Amerika'nın en prestijli medya organı New York Times, Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin bikini modeli Candice van der Merwe ile romantik ilişkisi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Hariri'nin modelin hesabına 16 milyon dolar havale ettiğini öne sürüldü.

KRİTİK DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ

New York Times'a göre Candice van der Merwe ile 'romantik ilişki' Saad Hariri'nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri'nin geçen ay ülkesinde 'ekonomik acil durum' ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.

ŞEYSELLER'DE TANIŞTILAR

2005 yılında babası Refik Hariri'nin öldürülmesi üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe Seyşeller'de tanıştı. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, milyarderlerin kaldığı Seyşeller'de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

KİŞİSEL HESABINDAN HARCAMA YAPTI

Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.

"SENİ SEVİYORUM SAAD'IM"

Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri o dönemde 43, Merwe ise 20 yaşındaydı. İddiaya göre bir defasında da Merwe, 'Seni seviyorum Saad'ım' yazıp hesap numarası atarak ev satın alabilmek için para istedi. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı.

Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, bikini modelinin hesabına 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı

André van der Merwe, New York Times, Lübnan, Magazin

YORUMLAR(40)
HAHAHA:ne enayiler var lan :))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HELAL OLSUN DEĞER:Bu Karıya benim de 17 Milyon dolarım olsa onun 16 milyon dolarını verirdim
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
HELALİ HOS OLSUN:Helal sana kardes malinda iyisini biliyorsun yani . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
0 0
KİTLEYE ÖNEMLİ OLAN AZ OY ALMAK DENİLİR:konu müslümanlıktan açılmışken: kaybeden büsülbanlar için başkanlık barajı 10 1 olmalıdır böylece sürekli kazanma ihtimal dahilinde olur memlekette alavere dalavereden al takke ver küllah yumuşaklıklarından kurtulur, hem böylece kürtler üzerinden sürekli bir iç savaş korkusunuda aşmış oluruz, böylece yasal mitingleri bombalatmayada gerek kalmaz; nasılsa seçmenleri koyun, aza tamah etmekten kendilerine birşey çıkarır bu mallar! ayrıca macronun çavuşa verdiği ayarda önemlidir ha
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ORMANCI:SAAD HASTAYIM SANA GÖNDER MANGIRLARI AŞKİTOM:)))
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
TÜPERMEN:Müslüman ülke normaldir
Yayından Kaldır
30 48
Cevap yaz
ÖNCE İSLAM:Bilip bilmeden müslüman ülke diye konuşma, cahil adam. Müslüman ülkelerin yöneticileri ile ilgili bir durum. Öğündüğünüz avrupa nın yöneticilerini din adamlarınıda gördük. Halk çoluk çocuğunu papazlardan korumak için meydanlarda miting yapmadımı. Berluskoni italyayı çiftliğe çevirmedimi.
Yayından Kaldır
3 3
MİSAFİR:Lübnanın sadece yarısı müslüman
Yayından Kaldır
14 6
VATANSEVER:Müslümanlıkta böyle mi yazıyor. Adamın yaptığını İslamiyet''e bağlama hemen. KOLAYINIZA BÖYLE GELİYOR.
Yayından Kaldır
35 23
JUBA:KARDEŞLERİM! BU PARA TÜRKTELEKOM VESİLESİYLE BİZDEN ÇALINAN PARANIN DEVEDE KULAĞIN, KILI YANİ SPONSOR BİZİZ
Yayından Kaldır
38 1
Cevap yaz
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
16:01 Soner Arıca: Canlı söyleyemeyen playback yapar!
15:59 Ünlü yönetmenin acı günü
15:11 Dilek'in tartışmalı düğününden özel görüntüler!
13:01 O Ses Türkiye'de format değişikliği
12:11 Ahu Tuğba: O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur
12:02 Kemer'de konser veren timati'ye sahnede kızı eşlik etti
11:55 Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, bikini modelinin hesabına 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı