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Lübnan, Çin gemisinin girişine izin vermedi

Lübnan yönetimi, bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi.

01.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:18Lübnan, Çin gemisinin girişine izin vermedi
yönetimi, bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi.

Lübnan Çalışma ve Taşımacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili merciler gerekli tetkikleri yapıncaya kadar Trablusşam ve limanlarına geminin girişinin yasaklanması talimatının verildiği belirtildi.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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