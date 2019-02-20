Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Suriyeli Mülteciler" Açıklaması

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki yaklaşık bir milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmeleri için Suriye krizinin siyasi çözüme kavuşmasını beklemeyeceklerini söyledi.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Lübnan Basın Sendikası Konseyi üyelerini başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında kabul etti.Kabulde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, Suriye'nin gelecekte bölünmesinden endişe ettiklerini belirterek, böyle bir ihtimali öngörmek için Filistin davasının geldiği noktaya bakmak gerektiğini ifade etti. Avn, "Filistin davası bugün unutulmuş durumda. Onu savunan tek ben kaldım diyecek dereceye giderek yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için Suriye krizinin çözüme kavuşmasını beklemeyeceklerini dile getiren Avn, bugüne kadar 156 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü aktardı.Ülkesinin 70 yıldan beri siyasi çözüm bekleyen Filistinli mülteciler konusunda çok zorluk yaşadığına dikkati çeken Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için yardımcı olmayan hatta dönüşlerini engellemeye çalışan bazı ülkelerin girişimlerine anlam veremediklerini söyledi.ABD'nin yeni hükümette Hizbullah'ın yer almasından duyduğu endişeye de değinen Avn, Hizbullah'ın Lübnan hükümetindeki eski siyasi varlığını koruduğunu ifade etti.Avn, Hizbullah'ın Lübnan'daki nüfuzunu artırdığı yönündeki söylentilerin ise gerçeği yansıtmadığını savundu.Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisi Başkanı Cemil Hasan'ın Lübnan'da bulunduğu ve Almanya'nın Beyrut yönetiminden Hasan'ı kendilerine teslim etmesini talep ettiği yönündeki iddialara ilişkin ise Avn, Hasan'ın Lübnan'a giriş yaptığına dair bir bilginin kendisine ulaşmadığını belirtti.Avn, Suriye ile ülkesi arasındaki sınır hattında güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu ancak söz konusu şahısın Lübnan'a gizlice girip girmediğinin araştırılması gerektiğini kaydetti.Almanya ve Fransa, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisi Başkanı Cemil Hasan hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle geçen yıl uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.