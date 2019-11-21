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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ülkedeki krizin çözümü için diyalog vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki krizin çözüm yolunun diyalogdan geçtiğini belirterek, halkın taleplerini karşılayacak yeni bir hükümetin oluşturulmasını beklediğini söyledi.

21.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:58Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ülkedeki krizin çözümü için diyalog vurgusu
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki krizin çözüm yolunun diyalogdan geçtiğini belirterek, halkın taleplerini karşılayacak yeni bir hükümetin oluşturulmasını beklediğini söyledi.
Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkın, beklentilerini karşılayacak yeni bir hükümete umut bağladığını dile getirdi.
Lübnan'daki krizleri çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Avn ayrıca yolsuzlukla mücadele sözü vererek, bu konuda Lübnanlıların da kendisine destek olmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Avn, şu ifadeleri kullandı:
"Yolsuzlukla mücadele, yolsuzluğa bulaşanlar tarafından gerektiğinde kullanılan bir slogana dönüştü. Ancak en basit uygulamalarda bile mezhepsel kırmızı çizgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Yolsuzluğa medya aracılığıyla ışık tutmak önemli ancak basının "hem hakim, hem gardiyan" olması yolsuzlukla mücadeleye zarar verir."
Gelecek yıl denizdeki ilk petrol kuyusu sondajına başlayarak, ülke ekonomisini üretken bir ekonomi modeline dönüştüreceğini de söyleyen Avn, ekonomik olarak bağımsız bir yılın kendilerini beklediğini aktardı.
Halka, kaosun ülke ve toplum için en büyük tehditlerden biri olduğu uyarısında bulunan Avn, "Bu kriz bittikten sonra yine birlikte yaşayacağımızı unutmayın." diye konuştu.
Göstericiler yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanmasını istiyor
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.
Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.
Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Mişel Avn, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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