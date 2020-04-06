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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnan büyük bir ekonomik gerileme geçiriyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin daralan ekonomi, döviz likidite sorunu, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığında benzersiz bir krizden geçtiğini söyledi.

06.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:54
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn:
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin daralan ekonomi, döviz likidite sorunu, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığında benzersiz bir krizden geçtiğini söyledi.
Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab ve Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu temsilcileri ile bir araya geldi.
Uluslararası Destek Grubunun son toplantısında, yolsuzlukla mücadele edecek güven verici bir hükümetin kurulması halinde Lübnan'a destek sözü verildiğini hatırlatan Avn, protesto gösterilerinin yanı sıra ekonomik ve mali krizler ile siyasi her türlü engellere rağmen yolsuzlukla mücadele edecek hükümetin kurulduğunu aktardı.
Lübnan'ın ekonomik, mali ve sosyal krizlerini çözüme kavuşturmak üzere çalışmalara başlamak istediği bir dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldığını dile getiren Avn, ülkenin mevcut krizlerine bir yenisinin eklendiğini, dolayısıyla her türlü uluslararası yardımdan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
"Lübnan büyük bir ekonomik gerileme geçiriyor." diyen Avn, ülkesinin daralan ekonomi, döviz likidite sorunu ve işsizlik, yoksulluk ile hayat pahalılığında benzersiz bir krizden geçtiğini belirtti.
Tüm bunların yanı sıra rezervleri korumak üzere Lübnan'ın eurobond döviz ödemelerinin askıya alındığını hatırlatan Avn, bu hususta hükümete destek için biri finans ve diğeri hukuk uzmanı iki uluslararası danışmanın atandığını söyledi.
Avn, mevcut mali ve ekonomik krizin vatandaşlara ve mültecilere yönelik olumsuzluklarına karşı hazırlamaya çalıştıkları reform projesinin uluslararası destek istediğini vurguladı.
"Mülteci krizinin maliyeti 25 milyar dolar"
Ülkesindeki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Avn, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lübnan, 75 yıldan beri dünyayı vuran en kötü iki krizi birlikte yaşıyor. Bizim de payını aldığımız Kovid-19 salgını her ne kadar dünyanın birçok ülkesini etkilemişse de mülteciler krizini üstlenen sadece biz olduk. Mülteci krizinin bize maliyeti 25 milyar dolar oldu. Yakın zamanda bununla ilgili bir çözüm de öngörülmüyor."
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliğinin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.
Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mişel Avn, Ekonomi, Lübnan, Güncel
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