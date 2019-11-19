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Lübnan Cumhurbaşkanı: Hükümet siyasiler, teknokratlar ve gösterici temsilcilerinden oluşacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin siyasiler, teknokratlar ve göstericilerin temsilcilerinden oluşacağını belirtti.

19.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:10Lübnan Cumhurbaşkanı: Hükümet siyasiler, teknokratlar ve gösterici temsilcilerinden oluşacak
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin siyasiler, teknokratlar ve göstericilerin temsilcilerinden oluşacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile bir araya geldi.
Görüşmede Avn, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini ve yeni kabinede siyasiler, teknokratlar ve göstericilerin temsilcilerine yer verileceğini ifade etti.
Çalışmalar kapsamında siyasi liderlerle bir araya geldiğine işaret eden Avn, bu yöndeki temaslarını tamamladıktan sonra meclis görüşmeleri için bir tarih belirleyeceğini aktardı.
Avn, tüm bu görüşmelerin hedefini "hükümet kurma çalışmaları önündeki engelleri kaldırma ve yeni başbakanın işini kolaylaştırma" şeklinde açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, ekonomik durumun gözetim altında bulunduğunu ve aşamalı olarak iyileştirileceğini kaydetti.
BM Koordinatörü Kubis de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Kubis, Avn'ın izlediği tutumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ileteceğini aktardı.
Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.
Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.
Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Güncel

Kaynak: AA

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