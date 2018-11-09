Lübnan'da 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Lübnan
ordusu, yasa dışı yollarla ülkeden çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmeni Kalamun
sahili açıklarında yakaladı.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus
'taki El-Kalamun beldesi açıklarında askeri istihbarat ve deniz kuvvetlerinin iş birliğiyle 43 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Ülkeden yasa dışı yollarla Kıbrıs
Adası'na gitmeye çalışan göçmenlerden birinin Bangladeş
, diğerlerinin ise Suriye
uyruklu olduğu kaydedildi.
Yakalanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Trablus,Kalamun,Lübnan