Haberler » Güncel » Haber

Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı

Lübnan'da dolar kurundaki yükselişin petrol fiyatlarına yansımasından kaynaklan sorunlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yakıt vermeyi durdurmasıyla başlayan grev, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.

27.09.2019 18:58Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı
Lübnan'da dolar kurundaki yükselişin petrol fiyatlarına yansımasından kaynaklan sorunlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yakıt vermeyi durdurmasıyla başlayan grev, hükümetle anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.
Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği Başkanı Sami Berakes, Başbakan Saad Hariri ve akaryakıt ve tanker işletmecilerinden bir heyetin katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'yle benzin istasyonları ve dağıtıcıların akaryakıtı Lübnan'ın yerel parasıyla alması konusunda anlaştık." dedi.
Toplantının ardından konuşan Akaryakıt Distribütörleri temsilcisi Fadi Ebu Şakra ise şirketlerden akaryakıtı Lübnan lirasıyla alma konusunda anlaştıklarını teyit ederek, petrol şirketlerinin parayı dolara çevireceğini ve bununla ilgili mekanizmanın salı günü açıklanacağını söyledi.
İstasyon sahipleri, akaryakıtı dolar ile alıp Lübnan lirası ile satarken karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıklarını belirterek, bu sabah grev başlatmıştı.
Lübnan'da karaborsada 1 dolar bin 570 Lübnan lirası iken, resmi kurda bu rakam bin 507 Lübnan lirasına kadar düşüyor.

akaryakıt istasyonu, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:00 Düzce'de kereste atölyesi ve ev yangını
22:59 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan konseri
22:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de
22:55 Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
22:52 "Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek"
22:49 Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu
22:49 -Mısır'da Sisi Karşıtı Protestolar Sürüyor