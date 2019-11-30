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Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının açık greve girmesinin ardından birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanıyor.

30.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:54Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında izdiham yaşanıyor
'da akaryakıt istasyonlarının açık greve girmesinin ardından birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanıyor.
Benzin istasyonları önünde araçları ve motorsikletleriyle akaryakıt almayı bekleyen Lübnanlılar uzun kuyruklar oluşturdu.
Akaryakıt krizine tepki gösteren Lübnanlılar, başkent 'un batısındaki Korniş Mezraa-Kola yolunu trafiğe kapatarak gelişmeleri protesto etti.
Lübnan'da Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası, doların piyasada 2 ayrı kurdan işlem görmesinin sektörü olumsuz etkilemesi ve Lübnan Bankası ile petrol ürünleri ithal eden şirketlerin anlaşmalara bağlı kalmaması nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren greve gitme kararı almıştı.
Lübnan piyasasında 2 farklı döviz kuru olmasının doğurduğu kayıpların katlanılamaz boyutlara geldiği ve hükümetin istifasından sonra da yetkili makamlardan konuya ilişkin cevap alınamadığı, uzmanlar tarafından dile getiriliyor.
Öte yandan sendika yetkilileri, krizin çözümlenmesi için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşme taleplerinin cevapsız kaldığını kaydediyor.

Beyrut, Lübnan, Politika

Kaynak: AA

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