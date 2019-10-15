Haberler » Güncel » Lübnan'da aşırı sıcaklar yangına neden oldu: 1 ölü

Lübnan'da aşırı sıcaklar yangına neden oldu: 1 ölü

Lübnan'da aşırı sıcaklar sonucu 103 noktada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı.

15.10.2019 17:44Lübnan'da aşırı sıcaklar yangına neden oldu: 1 ölü
Lübnan'da aşırı sıcaklar sonucu 103 noktada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı.

Lübnan'da dün gece saatlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 103 farklı noktada yangın çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralandı. Yangın sonucu ev ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken halk yangın bölgelerinden ayrılarak güvenli alanlara geçti. Yangına kısa sürede müdahale edilirken yangın söndürme faaliyetlerine yangın söndürme uçakları da katıldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Raya El Hassan, Kıbrıs Rum Yönetimi'nden 2 jetin yangın söndürme çalışmalarında katılmak için ülkeye iniş yaptığını söyledi. - BEYRUT

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:07 Eski milli futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:06 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü
19:06 YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı
19:06 İşe başladığı gün patronunu gasbettiği iddiası
19:06 Gaziantep-karkamış'ta askeri sevkiyat hareketliliği
19:06 Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:05 Kuduz hastalığıyla havadan mücadele
15.10.2019 19:08:20