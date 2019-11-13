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Lübnan'da bankaların grevi sürüyor

Lübnan'da banka çalışanlarının aldığı genel grev kararı sürüyor.

13.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:10Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
'da banka çalışanlarının aldığı genel grev kararı sürüyor.
Lübnan'da Banka Çalışanları Sendikaları Birliği'nin yarın da genel grevlerine devam edeceği belirtildi. Lübnan Banka Çalışanları Sendikası Federasyonu Başkanı George al-Hajj, bankaların genel grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada bankaların ne zaman açılacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek yarın da grevin süreceğini açıkladı.
Ülkede yaşanan ekonomik kriz, işsizlik ve yolsuzluk bankacılık sektöründe çalışma şartlarını zorlaştırdı. Sektör çalışanlarının müşterilerin hakaret ve saldırılarına maruz kaldığı belirtiliyor. Psikolojik ve fiziki baskıya maruz kalan bankacıların güvenliği konusunda belirsizlik sürerken Banka Çalışanları Sendikası Federasyonu Başkanı George al-Hajj, güvenliği sağlama noktasında İçişleri bakanlığı ile konuşacağını belirtti.
Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan ve günlerdir devam eden işsizlik, yolsuzluk ve hükumet karşıtı gösteriler hala sürüyor.
(İHA)

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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