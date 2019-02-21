Lübnan'da Başbakan Hariri'nin Partisinin Vekil Sayısı 20'ye Düştü

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Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'nden Dima el-Cemali'nin milletvekilliği, Trablus kentindeki seçimlerde "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle düşürüldü.Lübnan Anayasa Konseyi Başkanı İsam Süleyman, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, itirazlar üzerine tekrar gözden geçirilen Trablus'taki sayım belgelerinde "usulsüzlük" tespit edildiğini söyledi.Bu nedenle geçen yıl yapılan seçimlerde Trablus'tan meclise girmeye hak kazanan Müstakbel Hareketi'nden Dima el-Cemali'nin vekilliğinin düşürüldüğünü belirten Süleyman, yasalara göre Trablus'ta iki ay içinde yeniden seçim yapılacağını dile getirdi.Yerel kaynaklarda, Trablus'taki seçim sonuçlarına itirazın İran ve Suriye destekli 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ile müttefiklerinin adayı Taha Naci'den geldiği ifade ediliyor.Anayasa Konseyi'nin kararının ardından Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin meclisteki sandalye sayısı 20'ye düştü.Cemali'den "karara saygı duyuyorum" açıklamasıMilletvekilliği düşürülen Cemali, Anayasa Konseyi'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, siyasi müdahalelere rağmen söz konusu karara saygı duyduğunu belirtti.Cemali, Hariri ile parti genel merkezinde yaptığı toplantı sonrasında da Trablus'tan tekrar aday olmasına karar verildiğini açıkladı.Lübnan halkı, 9 yıl aradan sonra geçen yıl 6 Mayıs'ta genel seçimler için sandık başına gitmişti.