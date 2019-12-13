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Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı

Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastıLübnan, (DHA)- Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına girdi.

13.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:04
'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı
Lübnan, (DHA)- Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına girdi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta merkezi bulunan Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına giren eylemciler, özelleştirme, hırsızlık ve yozlaşma karşıtı sloganlar attı. Şirket çalışanları ve eylemcilerin arasında gerginliklerin yaşandığı görüldü.
Öte yandan, Jal El Dib bölgesinde eylemcilerin barikatlarla yolu kapatması sonucu, askerler ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Askerlerin, yere düşen bir eylemciyi tahta sopa ile darp ettikleri; yine yere düşen başka bir eylemciyi de tekmeledikleri kameralara yansıdı.
Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı

Hükümet, Lübnan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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