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Lübnan'da göstericiler yeni hükümeti protesto etti

Lübnan'ın Beyrut'ta göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti.

23.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:46
'ın 'ta göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti.
Lübnan'da yeni hükümet kurulmasına rağmen başkent Beyrut'ta dahil olmak üzere ülkenin birçok şehrinde iletişim vergilerin ve yolsuzluklara karşın protestolar devam ediyor.
Protestoların 3 aydır devam ettiği ülkede 2 gün önce, Hizbullah ve siyasi müttefiklerin desteğini alan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının ardından protestocular yeniden sokaklara döküldü.
Diyab'ın protestocuların taleplerini karşılama sözüne rağmen hükümet karşıtı protestolara katılan göstericiler, yeni bakanların Lübnan'daki problemlerden sorumlu olan eski yetkililer tarafından seçildiğini söyledi. Göstericiler, yalnızca bağımsız siyasetçilerden oluşan bir hükümetin ülkeyi kurtarabileceğini ileri sürdü.
Yeni Başbakan Hassan Diyab düzenlediği basın toplantısında protestocuların taleplerine öncelik vereceğini söylemiş, ülkedeki mali krizle ilgilenmek üzere bir komitenin görevlendirildiğini de belirtmişti.
Lübnan'da hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Saad Hariri 29 Ekim'de istifa etmişti.
(İHA)
Lübnan'da göstericiler yeni hükümeti protesto etti

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA


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