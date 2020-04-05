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Lübnan'da Hizbullah komutanına suikast

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde düzenlenen suikastta Hizbullah komutanlarından Muhammed Ali Yunus hayatını kaybetti.

05.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:26
Lübnan'da Hizbullah komutanına suikast
Lübnan 'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde düzenlenen suikastta Hizbullah komutanlarından Muhammed Ali Yunus hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah komutanlarından Muhammed Ali Yunus'un ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde gece saatlerinde arabasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hizbullah'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kaynaklar Yunus'un İsrail drone'u tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah içindeki ajanları teşhir etmekten sorumlu olan Yunus'un Ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yakın bir isim olduğu belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Ali, Lübnan, 3. Sayfa
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