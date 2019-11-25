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Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilere saldırdı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlılarının göstericilere saldırması sonucu 10 kişi yaralandı.

25.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:34Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilere saldırdı
'ın başkenti 'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlılarının göstericilere saldırması sonucu 10 kişi yaralandı.
Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, başkentin işlek meydanlarından Riyad es-Sulh ve Fuad Şehab
köprülerini trafiğe kapatan göstericilere dün gece saatlerinde saldırdı.
Gösterilerin sona erdirilmesini isteyen ve çadırları yakan grup, 10 kişiyi yaraladı.
Güvenlik güçleri ise saldırıya müdahale ederek olayların daha da büyümesini önledi.
Hükümeti istifa ettiren gösteriler
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.
Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.
Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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