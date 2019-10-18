Haberler » Güncel » Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.

18.10.2019 13:05Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti. Beyrut'ta devam eden protestolarda, çok sayıda yol, eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başkent Beyrut'ta dün gece düzenlenen protestolarda eylemciler, yüksek vergi oranlarını ve ekonomik politikalarını protesto etti. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar verdi.

Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut'un bir çok bölgesinde gösteriler devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Protestolardan görüntüler

-Eylemcilerin görüntüleri

-Lübnan bayrakları



Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:16 Kocasinan Belediyesinden 5 yeni tesis
15:16 İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu
15:11 Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı
15:11 Başkan Pekyatırmacı: "Milletimizin duası ordumuzun mücadelesi tüm dünyaya gerekli mesajı vermiştir"
15:16 Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi
15:16 Kıbrıs gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:15 Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına dedesi vasi olarak atandı
18.10.2019 15:17:24