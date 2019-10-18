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Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarLübnan, (DHA)- Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.

18.10.2019 13:15
Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
Lübnan, (DHA)- Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti. Beyrut'ta devam eden protestolarda, çok sayıda yol, eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.
Başkent Beyrut'ta dün gece düzenlenen protestolarda eylemciler, yüksek vergi oranlarını ve ekonomik politikalarını protesto etti. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar verdi.
Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut'un bir çok bölgesinde gösteriler devam ediyor.
Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Hükümet, Lübnan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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