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Lübnan'da, hükümet karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

Lübnan'da, hükümet karşıtı protestolarda 2 kişi öldüLÜBNAN, (DHA)- LÜBNAN'da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle dün akşam başlayan protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti.

18.10.2019 21:10
Lübnan'da, hükümet karşıtı protestolarda 2 kişi öldü
LÜBNAN, (DHA)- LÜBNAN'da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle dün akşam başlayan protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Beyrut'ta, dün akşam düzenlenen protestolarda eylemciler yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına getirilen yeni vergileri protesto etti. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, hükümetin istifasını istedi. Ayrıca eylemciler, sokaklarda ateş yakarak Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar verdi. Göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Lübnan polisi, protestocuları dağıtmak için Beyrut şehir merkezindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut'un birçok bölgesinde gösteriler devam ediyor.
Lübnan'da, hükümet karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

Hükümet, Lübnan, Güncel

Kaynak: DHA

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