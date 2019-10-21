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Lübnan'da hükümet protestolar sonrası bakan ve cumhurbaşkanı maaşlarını yarı yarıya düşürecek

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında gelen sokak protestolarının ardından kabine heyeti ülke bakanlarının maaşını yarı yarıya azalmayı düşünüyor.

21.10.2019 19:03Lübnan'da hükümet protestolar sonrası bakan ve cumhurbaşkanı maaşlarını yarı yarıya düşürecek
Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında gelen sokak protestolarının ardından cumhurbaşkanı ve bakanların maaşlarının yüzde 50 oranında azaltılması teklif edildi.

Ülkede büyük şiddet olaylarına neden olan protestolar 5. gününe girerken Başbakan Saad Hariri'nin hafta sonu kurmaylarıyla görüşerek ülkede emekli olmuş ya da görevde olan cumhurbaşkanı, bakanlar ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin maaşlarını yüzde 50 oranında azaltmayı ve bazı kamu kurumlarına verilen özel hakların iptalini planladığı belirtildi.
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Cumhurbaşkanı, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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