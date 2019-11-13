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Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.

13.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:54Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı

Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Jal El Dib bölgesinde hükümet yanlısının tüfekle eylemcilere açtığı ateşte yaralanan olmazken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Jal el Dib Belediye Başkan Yardımcısı Fadi Abu Joudeh, güvenlik güçlerine ve eylemcilere gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

Görüntü Dökümü

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- yanlısının ateş açma anı

-Panik görüntüleri

-Hükümet yanlısının gözaltına alınması



Hükümet, Lübnan, Güncel

Kaynak: DHA

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