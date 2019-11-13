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Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı

Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtıLübnan, (DHA)- Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.

13.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:13
'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
Lübnan, (DHA)- Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Jal El Dib bölgesinde hükümet yanlısının tüfekle eylemcilere açtığı ateşte yaralanan olmazken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Jal el Dib Belediye Başkan Yardımcısı Fadi Abu Joudeh, güvenlik güçlerine ve eylemcilere gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı

Hükümet, Lübnan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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