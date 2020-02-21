Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 238 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünyada büyük panik yaratmaya başladı. Çin'den sonra Asya'da ve ardından Avrupa ve Amerika'ya sıçrayan ölümcül virüs, Orta Doğu'ya da sıçradı.

İran , önceki gün yeni tip koronavirüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından Lübnan 'dan da flaş bir açıklama geldi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hassan, 45 yaşındaki kadının karantina altına alındığını duyururken, iki kişinin daha tedavi altına alındığını belirtti.

İRAN'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti. Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefonda görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler" dedi.

İSRAİL'DE DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, Japonya'da karantinaya alınan ve daha sonra tahliye edilerek İsrail'e getirilen 11 İsrailliden birinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı.