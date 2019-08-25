Haberler» Dünya» Haber

Lübnan'da israil'e ait 2 iha düştü

İsrail'e ait olduğu belirtilen, 2 insansız hava aracı (İHA) Lübnan'da düştü.

25.08.2019 11:23 Lübnan'da israil'e ait 2 iha düştü
İsrail'e ait olduğu belirtilen, 2 insansız hava aracı (İHA) Lübnan'da düştü. Hizbullah, İsrail İHA'larının hedef alınmadığını bildirdi.

İsrail'e ait olduğu belirtilen 2 İHA, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerel saatle 02.30 sıralarında düştü. Askeri personelin bölgeye gönderildiği bildirilirken, Hizbullah'ın yaptığı açıklamada, İHA'ların birinin yerleşim yerlerine zara vermeden, patlayıcı taşıyan diğer İHA'nın ise düştüğünde yerleşim yerlerine zarar verdiği ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.



İnsansız Hava Aracı, İsrail, Lübnan, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:30   G7 Zirvesi'nde ikinci gün: Trump İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
11:30   G7 Zirvesi protestolarına polis müdahalesi: En az 68 gözaltı
11:23   Lübnan'da israil'e ait 2 iha düştü
11:15   (görüntülü) hong kong'da protestolar, polis izni ile devam ediyor
10:55   Nasa, 'uzayda işlenen ilk suç' hakkında inceleme başlattı
10:45   Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk
10:26   Hong kong'da protestolar, polis izni ile devam ediyor