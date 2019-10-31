Haberler » Dünya » 'Lübnan'da İsrail'e ait İHA düşürüldü' iddiası! İşte o görüntüler

"Lübnan'da İsrail'e ait İHA düşürüldü" iddiası! İşte o görüntüler

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "Lübnan toprakları üzerindeki İHA'mıza uçaksavar füzesi fırlatıldı." ifadeleri kullanıldı

31.10.2019 17:17

İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinde Nabetiye kentinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı düşürüldüğü açıklandı.

"HİZBULLAH TARAFINDAN" VURULDU İDDİASI

İran kaynaklı haber siteleri de söz konusu olayla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, İHA'nın Hizbullah tarafından vurulduğunu duyurdu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise, "Kısa bir süre önce Lübnan toprakları üzerindeki insansız hava aracımıza uçaksavar füzesi fırlatıldı. Ancak İHA vurulmadı" ifadeleri kullanıldı.


İnsansız Hava Aracı, Reuters, Lübnan, İsrail, Dünya


Son Dakika Dünya Haberleri
18:45 Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi: IŞİD'in kamuoyuna açıkladığı yeni lideri
18:22 Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?
17:55 'Polisin yüzüne kedi fırlatmakla' suçlanan Rus hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
17:52 İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı
17:22 İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi
17:22 Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında'
17:22 Akar: Rejim ordusuna mensup 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusunu Moskova ile görüşüyoruz
31.10.2019 18:52:07