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- Lübnan'da İsrail'e Ait İki İha Düştü

- Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştüBEYRUT - Lübnan ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurdu.

25.08.2019 12:48
- Lübnan'da İsrail'e Ait İki İha Düştü
- Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü
BEYRUT - Lübnan ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurdu.
Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü açıkladı. Lübnan resmi ajansında yer alan haberde, gece yarısı İsrail'e ait 2 İHA'nın, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, İHA'dan birinin Hizbullah'a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün gece, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneydoğusunda Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.
- Lübnan'da İsrail'e Ait İki İha Düştü

Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

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