Lübnan'da İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilerle Dayanışma Konferansı - Beyrut

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beyrut
'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen İsrail
hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma konferansıKonferansa katılan siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileriİşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan'ın konferanstaki konuşması Lübnan
'daki Hamas
temsilcisi Ahmed Abdulhadi'nin konferanstaki konuşması Lübnan'da İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerle dayanışma için konferans düzenlendi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen konferansa siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.
Konferansta konuşan İşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının aranmasının gerektiğini belirtti.
Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdulhadi ise konferansın Filistinli tutuklulara yalnız olmadıklarını göstermek ve onlara destek vermek için düzenlendiğini ifade etti.
Lübnan, Beyrut, İsrail, Güncel
Kaynak: AA