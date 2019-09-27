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Lübnan'da Jacques Chriac için yas ilan edildi

Hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chriac için Lübnan'da, bir günlük yas ilan edildi.

27.09.2019 15:23Lübnan'da Jacques Chriac için yas ilan edildi
Hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chriac için Lübnan'da, bir günlük yas ilan edildi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chriac'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Hariri, Lübnan dostu olarak nitelendirdiği (86) yaşındaki Jacques Chriac bir günlük yas ilan ederek şunları aktardı, "Lübnan dostu olan Jacques Chriac'ın ölümü nedeniyle Pazartesi günü yas ilan ediyoruz" dedi.

Öte yandan Chirac Pazartesi günü toprağa verilecek. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac dün hayatını kaybetmişti. - BEYRUT

Cumhurbaşkanı, Fransa, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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