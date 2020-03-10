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Lübnan'da korona kaynaklı ilk ölüm

Lübnan'da korona virüsü nedeniyle ilk ölüm vakası yaşandı.

10.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:41
Lübnan'da korona kaynaklı ilk ölüm
Lübnan 'da korona virüsü nedeniyle ilk ölüm vakası yaşandı.

Korona virüsü nedeniyle Lübnan'da ilk ölüm meydana geldi. Lübnan medyası, ülkede korona virüsü nedeniyle 56 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen kişinin bir hafta önce Mısır'dan döndüğü belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Etiketler : Lübnan, Güncel
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