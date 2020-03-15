Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı
Lübnan'da camiler ezanların okunması için açık tutulacak ancak cemaatle namaz kılınmayacak
15.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:48
Lübnan 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamaya göre, camiler, ezanların okunması için açık tutulacak, cemaatle namaz kılmak ise askıya alındı.
Karar, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındı.
Karar, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındı.
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Kaynak: Euronews.com
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