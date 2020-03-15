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Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı

Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

15.03.2020 04:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 04:02
Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı
Lübnan 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.
Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamada, camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığı belirtildi.
Kararın, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade edildi.
Kovid-19 vakasının 93 olduğu ülkede, 3 kişi söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Lübnan, Güncel

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