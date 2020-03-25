Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alındı - Haberler

Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alındı

Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halk üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için elektrik, su ve telefon faturaları ile vergi ödemelerinin ertelenmesine karar verdi.

25.03.2020 05:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 05:50
Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alındı
Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halk üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için elektrik, su ve telefon faturaları ile vergi ödemelerinin ertelenmesine karar verdi.
Başbakan Hassan Diyab, virüsle mücadele konusunun ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet, işleri sekteye uğrayan ve evde kalan insanlara yardım etmek durumundadır." dedi.
Diyab, bu bağlamda bakanlıklara, elektrik, su ve telefon faturaları ile vergi ödemelerini erteleme talimatı verdi.
Bakanlar Kurulu toplantısının akabinde basına açıklamada bulunan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ise hükümetin, 2020 bütçe kanunundaki bazı maddelerin askıya alınmasıyla ilgili bir yasa tasarısı sunduğunu söyledi.
Abdussamed, söz konusu maddelerin askıya alınmasıyla, kamu kurumları ve belediyelerin, sağlık ve gıda yardımlarına tahsis edilmek şartıyla Kovid-19'la mücadele için harcama yapmasına olanak tanıdığına işaret etti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki vaka sayısını 304 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Lübnan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Haberler
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu
Meclis’te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu Haberler
Meclis'te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Haberler
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteroloji’den 4 il için toz taşınımı uyarısı Haberler
Meteroloji'den 4 il için toz taşınımı uyarısı
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti Haberler
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti
Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

05:50: Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alındı - Haber 05:20: Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar Resmi Gazetede... - Haber 05:16: İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi (2) - Haber 05:16: Avustralya Başbakanı Scott Morrison "evde kalın" çağrısı yaptı - Haber 05:08: İsrail 10 bin solunum cihazı almaya hazırlanıyor - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:22: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı - Haber 22:30: Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler