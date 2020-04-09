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Lübnan'da Kovid-19'la mücadele önlemleri iki hafta daha uzatıldı

Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri 26 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

09.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:18
Lübnan'da Kovid-19'la mücadele önlemleri iki hafta daha uzatıldı
Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri 26 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve bu çerçevede geçen ay alınan kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kameraların karşısına geçti.
Abdussamed, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen ve pazar günü sona ermesi beklenen seferberlik kararının iki hafta daha uzatıldığını belirtti.
Bakan Abdussamed, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Avn toplantıda, hükümetin aldığı önlemler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş görüldüğüne dikkati çekti. Başbakan Hassan Diyab ise salgına karşı ciddi başarılar elde ettiklerini ancak tam olarak kontrol altına alınmasından söz edilemeyeceğini kaydetti."
Lübnan'da Kovid-19 önlemleri
Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.
Hükümet, 26 Mart'ta açıkladığı yeni kararla bazı istisnalar dışında ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 582, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 19 olarak açıklamıştı.
Lübnan'da yaşayan bir Türk vatandaşı da hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdulbasit Abdussamed, Lübnan, Güncel
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