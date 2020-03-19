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Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 149'a yükseldi

Lübnan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 149'a çıktı.

19.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:14
Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 149'a yükseldi
Lübnan 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 149'a çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Lübnan'da toplam vaka sayısının 149'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 3 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği aktarıldı.
Ülkede daha önce 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Lübnan hükümeti, pazar günü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımının da 29 Mart'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Lübnan, Güncel

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