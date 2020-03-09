Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 41'e yükseldi
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41'e çıktı.
09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Lübnan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41'e çıktı.
Başkent Beyrut 'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 122 kişiye test yapıldığı, bunlardan 9'unun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 41'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, halihazırda karantinada tutulan şüpheli vaka sayısı da 26 olarak ifade edildi.
Açıklamada, salgına yakalananlar arasında 4 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Öte yandan Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını duyurdu.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
Başkent Beyrut 'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 122 kişiye test yapıldığı, bunlardan 9'unun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 41'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, halihazırda karantinada tutulan şüpheli vaka sayısı da 26 olarak ifade edildi.
Açıklamada, salgına yakalananlar arasında 4 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Öte yandan Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını duyurdu.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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