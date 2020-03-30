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Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 446'ya yükseldi

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 446'ya yükselirken, hükümetin aldığı önlemler protesto edildi.

30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:20
Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 446'ya yükseldi
Lübnan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 446'ya yükselirken, hükümetin aldığı önlemler protesto edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Lübnan'da toplam vaka sayısının 446'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, 1 kişinin salgına yenik düşerek hayatını kaybettiği ve böylece Kovid-19 nedeniyle ölenlerin 11'e ulaştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut 'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs şüphesi olan hastaları kabul etmeyen bazı hastaneler hakkında soruşturma açtıklarını söyledi.
Hükümetin salgın önlemleri protesto edildi
Öte yandan Beyrut ve Trablusşam kentinde, hükümetin salgınla mücadele önlemleri protesto edildi.
Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da bir araya gelen onlarca vatandaş, hükümetin 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik kapsamında iş yerlerinin kapatılması nedeniyle evlerine ekmek götüremediklerini dile getirdi.
Beyrut'un Şii Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen güney banliyösünde toplanan bir grup da ülkedeki ekonomik krizin ardından baş gösteren Kovid-19 salgınından sonra yoksulluğun daha da arttığına dikkati çekti.
Bu arada Lübnanlılar, hükümetin seferberlik ilanı doğrultusunda iki haftalık aradan sonra bugün kapılarını açan bankalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
Lübnan hükümeti, 26 Mart'ta açıkladığı yeni kararla bazı istisnalar dışında ülke genelinde 19.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beyrut, Lübnan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 446'ya yükseldi - Haberler

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