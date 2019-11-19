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Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler Lübnan bayrakları ile meclis binası önünde bekleyen göstericiler Tel örgülerin önünde bekleyen Lübnan güvenlik güçleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler, parlamentoda...

19.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:30
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
'ın başkenti 'taki meclis binasını kuşatan göstericiler
Lübnan bayrakları ile meclis binası önünde bekleyen göstericiler
Tel örgülerin önünde bekleyen Lübnan güvenlik güçleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler, parlamentoda bugün yapılması planlanan oturumu erteletti.
Mecliste düzenlenecek oturumda "görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, suistimal ve kamu malında savurganlık gibi suçların genel affa dahil edilmesi" yönündeki bentleri de barındıran yasaların görüşüleceğini ileri süren göstericiler, söz konusu oturumun yapılamaması için meclis çevresinde insan zinciri oluşturdu.
Oturumun basına kapalı değil açık olmasını isteyen protestocular, öncelikli olarak "teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması" taleplerini yineledi.
Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti (1)

Beyrut, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA


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