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Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında

Lübnan'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında kaldı.

09.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:44Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında
'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında kaldı.

Lübnan'da dün etkisini gösteren kar fırtınası, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kampında yaşayan Suriyeli mültecileri olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Arsal kampı kar altında kaldı. Fırtınadan etkilenen mülteciler zor anlar yaşarken, acil insani yardım çağrısında bulundu. Kampta yaşayan bir mülteci, ekmek ve battaniye bulamadıklarını belirterek Lübnan ve Ürdün devletine insani ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulundu. - BEYRUT

Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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