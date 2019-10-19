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Lübnan'da okullar ve özel bankalar yarın tatil edildi

Lübnan'daki tüm okullar ve özel bankalar ülkenin pek çok kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yarın tatil edildi.

19.10.2019 03:53Lübnan'da okullar ve özel bankalar yarın tatil edildi
Lübnan'daki tüm okullar ve özel bankalar ülkenin pek çok kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yarın tatil edildi.
Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gösteriler nedeniyle devlet ve özel okullar ile üniversitelerin yarın tatil edildiği duyuruldu.
Lübnan Bankalar Cemiyeti de yine gösteriler nedeniyle ülkedeki tüm özel bankaların yarın kapalı olacağını açıkladı.
Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam protestolara başlamıştı.
Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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