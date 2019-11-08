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Lübnan'da Özgür Yurtseverler Hareketi, yeni hükümette yer almak istemiyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, başında bulunduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'nin, yeni kurulacak teknokrat hükümetine katılmaması konusunda hazır olduğunu söyledi.

08.11.2019 07:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:20 Lübnan'da Özgür Yurtseverler Hareketi, yeni hükümette yer almak istemiyor
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, başında bulunduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'nin, yeni kurulacak teknokrat hükümetine katılmaması konusunda hazır olduğunu söyledi.
Adını vermek istemeyen Basil'e yakın bir kaynak, Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'nden, yeni hükümette, siyasi parti olarak yer alınmaması noktasında hazır olunduğu konusunda ciddi bir teklifte bulunulduğunu aktardı.
Kaynağın verdiği bilgiye göre, Basil, kurulacak yeni hükümetin siyasilerden oluşmaması gerektiğini belirterek, kabinede yalnızca teknokratların yer almasının önemine işaret etti.
Bakan Basil, bu anlamda hali hazırda tüm taraflarla görüştüklerini kaydetti.
Yeni hükümete ilişkin henüz net bir çalışmanın yapılmamış olmasına dair Basil, "Bizler bekleyiş aşamasındayız. Bu bir uzatma ve geciktirme değildir. Bu süreç, daha iyi bir hükümet içeriğine ulaşmak ve tüm sorunların üstesinden gelmeye muktedir olacak bir kabine oluşturmak içindir." ifadesini kullandı.
Cibran Basil'in liderliğini yaptığı Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi, Saad el-Hariri hükümetinde 30 bakanlığın 11'ine sahipti.

Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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